Superguidatv.it - Tempesta d’amore, al via la 20° stagione della soap tedesca di Rete 4

Leggi su Superguidatv.it

Iniziato il conto alla rovescia per il finale19, che finirà con la puntata numero 4151. Ladi4 proseguirà con una ventesimaricca di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche anticipazione.Trame finali19maIl matrimonio tra Eleni e Leander sarà il preludio degli ultimi episodi. La coppia infatti – dopo aver pronunciato il loro “sì” in una cornice da sogno – lascerà definitivamente il F?rstenhof per trasferirsi in Tanzania. Per i due protagonistiserie si prospetta quindi un finale davvero roseo.Nel frattempo si è aperta un’altra storyline che ha visto Alexandra tremare davanti a una diagnosi terribile. Dopo uno scambio di opinioni piuttosto acceso con Greta, la Schwarzbach rimarrà sfigurata per sempre. L’incidente di Alexandra spingerà Noah a rivedere il suo rapporto con Greta.