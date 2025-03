Bergamonews.it - Tavernola, schianto tra un’auto e due moto: tre feriti e strada chiusa

Leggi su Bergamonews.it

Bergamasca. Incidente nel pomeriggio di domenica 30 marzo sulla ex statale 469: attorno alle 16 nello scontroe duesono rimaste ferite tre persone, di 41, 53 e 59 anni.Ad avere la peggio sarebbe stata quest’ultima, una donna: in pochi minuti sul posto sono arrivate due ambulanze,medica e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo, insieme ai carabinieri di Clusone.L’incidente è avvenuto all’altezza del ristorante La Sirena e lalitoranea del lago è stataper permettere di svolgere in piena sicurezza le operazioni di soccorso.Secondo le prime informazioni ad essere coinvolte inizialmente sono state una Renault Clio guidata da un residente della zona e unache viaggiava in direzione opposta: nella carambola sarebbe poi stato interessato anche un secondociclo.