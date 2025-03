Inter-news.it - Taremi assente in Inter-Udinese! Ecco cos’ha la punta iraniana

salta. L'attaccante iraniano non farà parte della partita che si giocherà tra poco allo stadio San Siro di Milano.OUT – Mehdinon sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro l'a causa di un affaticamento muscolare. Niente da fare per l'iraniano, reduce dalla doppietta in nazionale con la maglia dell'Iran, decisiva per portare la sua nazionale ai Mondiali del 2026. Per Inzaghi dunque solo tre attaccanti a disposizione per: ossia Correa, Thuram e Arnautovic.