Tarantinitime.it - Taranto e le sue “cattedrali”. Nel deserto

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoQuante volte lo abbiamo sentito dire? “Quant’è bella la vostra città! Peccato che.”. E già, peccato che. E con grande amarezza lo ammettiamo:è splendida, potrebbe addirittura essere unica. Eppure. eppure fa i conti proprio con i suoi pregi, o in ogni caso con le sue potenzialità. Di qualunque natura. E’ come se le tante “” naturali o costruite siano ferite aperte che ne minano lo sviluppo, ne deturpano la riconosciuta bellezza. Insomma, è un trascinarsi quotidiano nei suoi contrasti.Dal più grande stabilimento siderurgico d’Europa, l’ex Ilva ormai da rottamare, al più importante sito militare d’Italia, l’Arsenale un tempo attivo e operativo, ora buono solo per ospitare la flotta quasi come un bed&breakfast. O come il porto mercantile, forse il luogo simbolo dell’attuale inutilità commerciale, trasformato in area d’attracco per navi da crociera non certamente paragonabile ad altre realtà consolidate e talvolta hotspot per migranti.