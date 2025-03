Lanazione.it - Taglio del nastro per la nuova sede delle Acli di Arezzo

, 30 marzo 2025 –delper ladi. L’associazione ha ufficialmente inaugurato i locali in via Montefalco e, allo stesso tempo, ha dato il via alle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario di attività nel corso di una giornata di festa che ha riunito l’intero universosta con dirigenti, operatori e soci a tutti i livelli, dal provinciale al nazionale. Il trasferimento dellarappresenta un traguardo storico per leche, dopo quarantatre anni in via Guido Monaco, possono ora fare affidamento su uno spazio moderno, accogliente, accessibile e polifunzionale sviluppato su cinquecento metri quadrati che andranno a ospitare tutte le attività associative e tutti i servizi rivolti alla cittadinanza. Un importante passo in avanti è collegato alla stessa collocazione dei nuovi locali che si trovano al piano terra, senza barriere architettoniche, con ampio parcheggio e facilmente raggiungibili anche con mezzi pubblici.