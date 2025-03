Quifinanza.it - Taglio dei tassi Bce in arrivo grazie all’inflazione di Francia e Spagna

La Bce potrebbe presto provvedere a un ulterioredeidi interesseai dati sull’inflazione in alcuni Paesi, si legga, migliori rispetto alle aspettative. L’attenzione è ora dunque tutta alla prossima riunione del 17 aprile, anche se va precisato che fin qui il board ha sempre palesato cautela e spinto verso una pausa nel piano dei tagli iniziato a giugno scorso in vista di orizzonti più promettenti. Tutto avveniva però prima dei nuovi dati sul carovita, tanto che per gli investitori la probabilità di una nuova riduzione deinella prossima riunione Bce è salita dal 65% all’80-85%.L’inflazione in Europa a marzo 2025Fin la Banca Centrale Europea è intervenuta suisolo nel momento in cui i dati dell’inflazione lo hanno permesso. Il prossimo mese si seguirà lo stesso schema procedurale, motivo questo che pone grande interesse sulla data del 1° aprile, giorno in cui sarà reso noto dato sull’inflazione di marzo dell’intera Eurozona.