Tacchinardi rivede la vecchia Juve | È tornata! Mi è piaciuto questo aspetto | Tudor ha dato una cosa in poco tempo

di RedazionentusNews24, ex centrocampista della, ha commentato la vittoria dellacontro il Genoa: ecco le sue parole!Alessioha espresso un suo parere sulla vittoria che laha ottenuto contro il Genoa. Ecco le sue parole espresse sul suo profilo Instagram.OPERAIA – «Èla, era una partita molto difficile, molto complicata, c’era tensione, il cambio di allenatore, il cambio di modulo, il Bologna che aveva vinto poche ore di prima, un Genoa che ha messo in difficoltà un po’ tutte le squadre, a me laè piaciuta. Mi è piaciuta unaoperaia, che si è sporcata le mani, che ha corso, che ha lottato, che si è aiutata ogni volta che c’è stata un errore, applauso, pollice in su».L’IMPRONTA DI– «Igor inhaun’impronta, un’impronta importante, che sicuramente ci sarà da crescere, da migliorare la condizione fisica perché andavano uomo a uomo a pressare e non è facile se non hai una grande condizione fisica.