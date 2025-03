Oasport.it - Tabellone WTA Bogotà 2025: Lucrezia Stefanini ci prova nell’altura colombiana

Leggi su Oasport.it

Si va oltre i 2600 metri di altezza, con tutto quel che ne consegue in tema di controllo delle palle e via dicendo, per il WTA 250 di, il più in su di tutto il circuito tennistico sia maschile che femminile. Questo torneo ha vissuto sempre con il nome di Copa Colsanitas, anche quando si sono affiancati vari sponsor, ma l’anima in buona sostanza non è mai cambiata.Di tutti i tornei del circuito maggiore, questo è tra quelli con il cut off più alto, che va (molto) oltre il 100° posto e, per la verità, si avvicina anche al 200° della classifica mondiale. Un’occasione, insomma, per fare punti per tante, tra cui anche. Il suo è però un caso non fortunatissimo, dal momento che pesca laEmiliana Arango, numero 4 del seeding nonché giocatrice con la quale è sotto 3-2 nei precedenti.