Tabellone Wta 250 Bogotà 2025 | accoppiamenti e risultati

Ecco ildel Wta 250 di, con tutti glie idel torneo che si terrà in Colombia da lunedì 31 marzo a sabato 6 aprile. Dopo il “Sunshine Double”, con la doppietta statunitense composta dai 1000 di Indian Wells, vinto da Mirra Andreeva, e Miami, vinto da Aryna Sabalenka, si rimane in America spostandosi al Sud del continente e cambiando anche superficie, passando alla terra rossa. La ceca Maria Bouzkova è la numero uno del seeding in questo torneo, ma non poteva mancare colei che davanti al proprio pubblico ha vinto già vinto, compreso l’anno scorso: Camila Osorio, infatti, parte come testa di serie numero 2.Il torneo, come da tradizione, richiama un elevato numero di giocatrici colombiane, pronte a ricercare la gloria nel torneo di casa. Presente anche un’italiana: si tratta di Lucrezia Stefanini, che farà il suo debutto con la colombiana, nonché numero 4 del seeding, Emiliana Arango.