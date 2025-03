Ilnapolista.it - Sylla: «In passato episodi assurdi, la bilancia in campo, tutte pesate davanti a tutti con tanto di commenti»

La Gazzetta ha intervistato Myriam. Oggi ha 30 anni è una delle giocatrici simbolo di una nazionale di pallavolo che a Parigi ha conquistato un oro olimpico.: «Preferisco non fermarmi mai, così il corpo non ha momenti di down»Myriam da 15 anni è sulla cresta dell’onda. Come ci riesce?«Non riesco ancora a crederci. Preferisco non fermarmi mai, così il corpo non ha momenti di down. Se fisicamente trovi la tua routine, sei a posto. Il problema è la testa, quando senti il bisogno di avere i tuoi spazi. Un giorno avrò più tempo per me e per la mia famiglia. Certo, dopo così tanti anni il livello di sopportazione si riduce».Resisterà fino ai Giochi di Los Angeles?«I primi giorni dopo l’oro di Parigi avrei detto di no. Il pensiero era: ho 30 anni, ho già giocato tre Olimpiadi, sono arrivata all’oro, la misura è piena.