Ilgiorno.it - Surfista disperso nel lago di Como, la Guardia costiera lo rintraccia e lo riporta a riva a Dervio

(Lecco), 30 marzo 2025 – Oggi pomeriggio un turista tedesco ha lanciato l’allarme al 112 per il mancato rientro del suo amico, impegnato anche lui con il windsurf. Lo aveva perso di vista da diverso tempo mentre erano impegnati in attività sportiva tra le sponde di Cremia e. Intervento di soccorso tempestivo Immediata l’attivazione del dispositivo di soccorso coordinato dalla sala operativa della, con l’impiego di mezzi navali, dei vigili del fuoco di Bellano e Dongo e dell’elicottero del 118. Quest’ultimo, decollato prontamente dalla piazzola di Gravedona, riusciva in pochi minuti ad intercettare ilsu un tratto di costa di. Sopraggiungevano i mezzi navali dellae dei vigili del fuoco, che dopo essersi accertati che lo stesso risultava essere quello non rientrato a, lo imbarcavano per trasferirlo presso la spiaggia di partenza.