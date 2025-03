Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu batte Bulega dopo un avvincente duello nella Superpole Race di Portimao

Leggi su Oasport.it

Toprakha vinto ladel GP del Portogallo 2025, tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di. Il turco è scattato dalla pole positionche ieri pomeriggio aveva vinto la gara-1 in Algarve, ma in partenza è stato superato da un pimpante Nicolò. Il centauro italiano è rimasto al comando per quattro giri dei dieci previsti, poi il Campione del Mondo in carica lo ha superato e ha preso di forza il comando della corsa.L’anatolico è rimasto in testa per cinque tornate con due-tre decimi di vantaggio sul romagnolo, che non ha mollato e nell’ultimo giro ci ha provato approfittando di una sbavatura dell’avversario. Il centauro della Ducati si è portato in scia all’alfiere della BMW, è uscito velocissimo dall’ultima curva e ha provato a operare il sorpasso sul rettilineo conclusivo, ma si è dovuto accontentare della seconda piazza con un distacco di 55 millesimi dal rivale.