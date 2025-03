Oasport.it - Superbike, Razgatlioglu batte ancora Bulega in volata e fa tripletta a Portimao

Toprakcompleta l’opera eun agguerrito Nicolòanche in gara-2 a, firmando una splendidanel weekend del Gran Premio del Portogallo 2025, valido come secondo round stagionale del Mondiale. Il fenomeno turco della BMW ha sconfittoinil ducatista italiano, come in gara-1 ed in Superpole Race, recuperando altri 5 punti preziosi nella classifica generale.Il campione del mondo in carica si è riscattato dunque nel migliore dei modi dalla deludente tappa inaugurale di Phillip Island, facendo l’en plein sul circuito dell’Algarve e dimostrando di essere pienamente in corsa per il titolo iridato.un secondo posto al termine di un fine settimana comunque positivo per, che conserva la sua leadership nel Mondiale con un margine di 29 punti su