Lanazione.it - Sulla moto con targa contraffatta. Denunciato un diciannovenne

Leggi su Lanazione.it

Smascherato dalla polizia municipale di Forte dei Marmi dopo un incidente: circolava su una Triumph cone addirittura senza assicurazione. Una sorpresa davvero originale si è proposta davanti agli occhi dei vigili a seguito di un attento controllo. In modo decisamente ingegnoso infatti un giovane aveva alterato con del nastro adesivo ladella suacicletta Triumph per eludere così tutti i controlli elettronici e circolava senza copertura assicurativa, nonostante fosse in possesso del solo foglio rosa. Ma è stato un banale scontro a far emergere tutta la verità. La sua condotta illecita è venuta alla luce grazie al pronto intervento della polizia municipale di Forte dei Marmi che è stata allertata a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio all’incrocio tra via Michelangelo Buonarroti e via Matteotti.