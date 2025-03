Inter-news.it - Sucic inamovibile, ma la Dinamo Zagabria fa solo pari: in gol ex Serie A

Ladiha pareggiato fuori casa 1-1 sul campo del Vareszdin. Il prossimo centrocampista dell’Inter non esce più.UN– Petardopo i 120? in Francia-Croazia di Nations League, non si risparmia nemmeno in campionato e gioca tutta la partita tra il Varaszdin e la. Il prossimo centrocampista dell’Inter, rispetto alla posizione da trequartista occupata in nazionale con Dalic, ritorna sulla sua zona naturale: ossia centrocampista centrale. Qui fa coppia con Misic. In campo due squadre vicine in classifica: i padroni di casa si trovano al quinto posto, mentre laè terza, a meno sei dall’Hajduk Spalato. Nel primo tempo succede poco e niente, tant’è che la partita si accende nella ripresa. E a passare in vantaggio ci va proprio la squadra del Varaszdin che al 76? si porta in vantaggio con Mitrovski.