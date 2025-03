Dayitalianews.com - Stroncato da un malore a soli 55 anni; inutili i soccorsi per Gianluca Paolucci. L’uomo ha perso i sensi in casa e non si è più ripreso. In lutto la comunità di Isola Liri

Una tragedia improvvisa che lascia senza paroleUnimprovviso ha strappato alla vita, 55, stimato lavoratore della cartiera Burgo di Sora e figura molto conosciuta nelladidel. Il dramma si è consumato nella sua abitazione in via Campo dei Grilli, nel cuore del quartiere superiore della città, dovehaconoscenza davanti ai familiari, senza più riprendersi.: laè sconvoltaI tentativi di soccorso sono stati rapidi ma vani. Ogni sforzo per salvargli la vita si è rivelato purtroppo inutile. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente fatto il giro del paese, lasciando attoniti e increduli amici, conoscenti e colleghi.era conosciuto per la sua disponibilità e il suo carattere generoso: un uomo dai valori profondi, sempre pronto ad aiutare gli altri, padre affettuoso e marito devoto.