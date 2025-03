Sololaroma.it - Strappo salvezza del Cagliari, 3-0 al Monza: Viola e Gaetano lanciano Nicola

Mentre la Roma si gode la settima vittoria consecutiva in campionato, dopo lo 0-1 rifilato al Lecce ieri sera, la 30ª giornata di Serie A prosegue, pronta a regalare emozioni tanto in questa domenica quanto nel monday night di domani. Nonostante non fosse una partita di cartello, risultava comunque cruciale il lunch match di quest’oggi, e ciò che si è materializzato è un autenticodel, che ottiene una vittoria preziosissima. Secco 3-0 ad unormai rassegnato ad un futuro in categoria cadetta.Sardi che vogliono subito far capire il tipo di giornata che vogliono regalare ai propri tifosi, e l’ottimo ritmo iniziale porta ad un’occasionissima per, che raccoglie un cross di Zortea e mette di poco a lato di testa alla sinistra di Turati. Sarà però l’unica vera palla gol di un primo tempo di lotta in mezzo al campo, dove è ila tenere in mano il gioco ma senza pungere dalle parti dell’area del