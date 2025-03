Lanazione.it - Strappo nella giunta. Assessore sfiduciato

Il sindaco Valerio Pianigiani ha revocato le deleghe all’Fabio Gabbrielli. A comunicarlo è il Psi, partito dell’ormai "exin pectore" (l’atto sarà firmato lunedì). Psi che ora pretende una verifica di maggioranza, dalla quale potrebbe uscire dopo l’alleanza nata in campagna elettorale. Pochi giorni fa il capogruppo socialista Umberto Ciucchi aveva lasciato la prima commissione coi membri dell’opposizione facendo mancare il numero legale alla votazione per una variazione di spesa da 50mila euro, di cui 35 per un’eventuale esternalizzazione dell’ufficio stampa. Una scelta che non deve essere piaciuta al sindaco: ha convocato Ciucchi e Gabbrielli (sono loro stessi a raccontarlo) chiedendo a quest’ultimo di rassegnare le dimissioni. "Il capogruppo ha rifiutato a nome di tutto il partito: il nostroha tutta la nostra grande stima nonché soddisfazione per il suo operato".