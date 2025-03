Ilgiorno.it - Strafico, il sapore dell’inclusione. In pizzeria personale con autismo

È in fase di apertura a Gallarate unaparticolare tanto nel nome quanto nelle finalità. Si chiamerà ““ ed è un progetto dell’associazione Mondi Connessi, organizzazione non profit attiva tra le province di Varese e Milano a favore dei bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Il locale si inserisce in un più ampio percorso etico e inclusivo che punta a valorizzare la diversità attraverso il lavoro, il cibo e la bellezza. Persone autistiche, formate e affiancate da professionisti neurotipici, saranno parte attiva della gestione del locale, favorendo l’incontro diretto tra il pubblico e la condizione autistica. L’iniziativa avrà una ribalta nazionale proprio oggi: sarà protagonista nella puntata di “Domenica In“ in onda su Rai Uno. Sarà innanzitutto spiegato il nome del locale, che nasce da un gioco di parole carico di significato.