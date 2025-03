Ilrestodelcarlino.it - "Stiamo attrezzando anche piazzale Collenuccio"

"Pesaro ha una grande vitalità nel teatro amatoriale e non solo. Se una città ha un festival così antico e prestigioso come il Gad e uno dei pubblici più numerosi a teatro, con oltre 2mila abbonati, è merito di una cultura teatrale portata avanti da tante compagnie ed artisti". A dirlo è il vicesindaco e assessore della Cultura, Daniele Vimini (a sinistra) che entra nel dettaglio delle iniziative del Comune a supporto dei luoghi del teatro: "Soprattutto negli ultimi dieci anni – dice – abbiamo cercato di supportare l’attività teatrale con nuovi spazi. Oggi abbiamo cinque teatri pubblici, esclusi Rossini e Teatro Iata, che con l’ultimo intervento della Cassa di Risparmio, proprietaria della struttura, è stata riqualificata e può ospitare 100 posti. Certo ha dei costi di attivazione ma in media in un anno tra prove e spettacoli lavora 250 giorni.