Iltempo.it - Stefano Bandecchi vince le provinciali: è lui il nuovo presidente a Terni

Leggi su Iltempo.it

, segretario di Alternativa Popolare e Sindaco di, è stato eletto anchedella Provincia della città umbra. Si è appena concluso lo spoglio per le elezioni deldella Provincia di. Nonostante, inizialmente, molti ritenessero impossibile la sua partecipazione alle elezioni per via del numero di firme necessarie alla candidatura, che in partenza Alternativa Popolare non aveva, il leader nazionale di AP ha raccolto le firme necessarie ed è diventato l'outsider di questa tornata elettorale.ha preso oltre il doppio dei voti che aveva sulla carta, battendo ancora una volta, dopo le elezioni comunali di, le due coalizioni avversarie. "Sarà l'inizio di uncammino per la Provincia ed i cittadini del ternano e, ne siamo certi,riuscirà a realizzare anche in Provincia il cambiamento già in atto a, dove si è passati dalla politica delle parole alla politica del fare", ha scritto il portavoce Davide Tedesco.