Ilfattoquotidiano.it - Stadi di Serie A poco inclusivi, confusione e poca trasparenza sui posti per le persone con disabilità. E la Lega non manda ispettori

GlidiA non sono sempreper gli spettatori conmotoria. Le criticità denunciate sono tante: la presenza di barriere strutturali o led pubblicitari che impediscono una corretta visuale; l’assenza di sedie per gli accompagnatori a fianco del tifoso in carrozzina; l’assenza di settori ospiti accessibili per tutti; lanell’erogazione dei “pass-disabili”. Ma i problemi molto spesso sono anche strutturali e riguardano il numero totale didedicati ai tifosi con. Cifre che spesso non sono idonee rispetto alle norme Figc 2024-2025, secondo cui “idedicati agli spettatori disabili devono essere coperti e in ragione di due ogni 400”. Va precisato, il che rende la questione ancora più confusa, che manca una legge nazionale che imponga un numero minimo.