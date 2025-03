Sta piangendo Grande Fratello il crollo di Helena | Mariavittoria e Jessica la trovano in lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mancano pochissimi giorni alla finale del, prevista per lunedì 31 marzo, e nella Casa più spiata d’Italia l’atmosfera si fa sempre più densa di emozioni. Dopo mesi di convivenza forzata, prove, litigi, alleanze e confessioni, i concorrenti rimasti in gioco stanno vivendo l’ultima fase conintensità emotiva. Ma per qualcuno, l’attesa sta diventando insostenibile.Prestes, una delle finaliste più amate di questa lunga edizione, è crollata. Nelle ultime ore, la modella brasiliana non è riuscita a trattenere leed è scoppiata in un pianto inconsolabile, lasciandosi andare davanti alle compagneMorlacchi eMinghetti.Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini, il momento di fragilità sarebbe legato a due fattori: la recente uscita dal gioco del fidanzato Javier Martinez, avvenuta proprio alle porte della finale, e le continue tensioni con Zeudi Di Palma, che hanno reso l’ambiente ancora più pesante da sopportare.