Sprofonda il pavimento nel cimitero, tragedia sfiorata: due persone incastrate in una buca

Tempo di lettura: < 1 minutoquesta mattina a Giffoni Valle Piana, nei Picentini, dove dueche si erano recate in visita ai loro cari nelcittadino, sono rimaste ferite a seguito del crollo delsotto ai loro piedi, ad una profondità di circa oltre 2,5 metri di altezza.I due, un uomo e una donna, marito e moglie, poco più che sessantenni, stavano deponendo dei fiori e pregando all’interno della cappella dove sono sepolti i propri cari quando, improvvisamente la grata metallica sotto ai loro piedi è ceduta. I due coniugi, sono cosìti al suolo nellasottostante l’interno della cappella e profonda oltre due metri e mezzo.Feriti e sotto shock, i due hanno allertato il 112 e i vigili del fuoco. Per recuperare i due feriti è infatti stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Giffoni che si sono dovuti calare nello scavo, hanno dovuto imbracare i due malcapitati e metterli in salvo, riportandoli in superficie.