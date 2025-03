Lanazione.it - Spoleto si ferma nel ricordo di Laura Papadia. Folla alla fiaccolata: "Era una donna speciale"

"La mattina prendevamo il caffè insieme, volevi riprendere a studiare e terminare l’università, voglio ricordarti così". È scoppiato in lacrime Nazareno Romani, pensionato spoletino clientedel Tigre, quel supermercato dovelavorava ed era benvoluta dagli clienti e stimata dai colleghi. La testimonianza del signor Nazareno è stata uno dei momenti pèiù toccanti dellain memoria di, uccisa dal marito Gianluca Romita mercoledì mattina nella loro abitazione di via Porta Fuga. In poco più di due anniaveva conquistato la stima di tanti spoletini e ieri la città ha risposto presente in un momento di dolore generale che ha profondamente toccato anche chi non la conosceva. Per il sit in e la, organizzata dal Comune in collaborazione con il Centro antiviolenza Crisalide e diverse associazioni, la piazza era completamente gremita.