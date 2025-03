Iltempo.it - Spiazzati dalla virata di Ursula

Se il sottofondo musicale di questo momento politico è la marcia contro Giorgia Meloni della sinistra italiana che occupa piazze e inneggia al fascismo, il barometro dei tempi che cambiano lo segnavon der Leyen. Se Donald Trump con i suoi modi spicci sta dicendo al mondo che i rapporti con l'America non sono più scontati (a mio parere non lo sono dall'elezione di Obama che ha messo a ferro e fuoco il Mediterraneo, aperto alla Cina con la svalutazione del dollaro e isolato l'Europa in un monologo su green e immigrazione che l'ha fatta crollare su se stessa in pochi anni) Bruxelles sta uscendomonorotaia su cui si è mossa nell'ultimo decennio.sa che il Partito popolare deve cambiare priorità e sta spingendo socialisti e verdi a seguirla su riarmo e immigrazione, in cambio di politiche economiche capaci di ridare ossigeno al vecchio motore industriale del continente.