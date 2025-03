Spiagge e fondali puliti | i volontari di Legambiente tornano a Coccia di Morto

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 30 marzo 2025 – Non si ferma la battaglia contro l’inquinamento delle nostre: grazie all’impegno di migliaia die e, l’iniziativapromossa dada ben 35 anni riesce a mantenere alta l’attenzione su questa emergenza, sensibilizzando il pubblico e stimolando interventi concreti.Lazio, in prima linea in questa battaglia, ha organizzato per il prossimo 10 aprile un evento di pulizia della spiaggiadia Fiumicino. L’appuntamento è fissato per il 10 aprile alle 14:30 in Viale di Focene 1. L’obiettivo principale sarà il monitoraggio e la raccolta dei rifiuti abbandonati, ma non solo: si porrà grande attenzione al fratino, un piccolo uccello in pericolo di estinzione che nidifica sulle nostreproprio nei mesi primaverili di aprile e maggio.