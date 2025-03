Internews24.com - Spettatori Inter Udinese, superata quota 70mila a San Siro! Il dato

Leggi su Internews24.com

di Redazionea San! Ilsui paganti allo stadio per il matchSta per terminare il secondo tempo di, ancora ferme sul risultato di 2-1. Partita accesa, sbloccata dai nerazzurri nel primo tempo con Frattesi e Arnautovic, raggiunti da un eurogol di Solet, obiettivo di mercato.?????: 71.924Settore ospiti: 945 pic.twitter.com/5spVjOLjXZ— Daniele Mari (@marifc) March 30, 2025 Arrivato anche ilufficiale suglipresenti allo stadio stasera per il match: come riportato da Daniele Mari su X, sono esattamente 71924 tifosi a San, 945 soltanto nei settori ospiti. Appuntamento come sempre immancabile per i tifosi del club meneghino, che anche oggi hanno fatto registrare una grande affluenza.