Napolitoday.it - Spari sul lungomare di Napoli: ferito un uomo alla Rotonda Diaz

Leggi su Napolitoday.it

Colpi d'arma da fuoco alle 17.45 suldi, all'altezza della. Turisti e cittadini che in quel momento affollavano la strada per godersi il tramonto sono scappati impauriti.Sul posto i carabinieri che indagano sull'accaduto e hanno fermato un, portato poi in.