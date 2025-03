Primacampania.it - Sparatoria sul lungomare di Napoli, un ferito e panico tra la folla

Leggi su Primacampania.it

– Attimi di paura nel pomeriggio suldi, dove sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco nei pressi della rotonda di Piazza Diaz. L’episodio è avvenuto intorno alle 17:45, probabilmente in seguito a una lite scoppiata tra due persone vicino alle giostre, per cause ancora da chiarire.Un uomo è rimastoda un colpo di pistola ed è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno fermato un uomo, attualmente sotto interrogatorio in caserma.La zona, molto afta nel fine settimana, è stata temporaneamente presidiata dalle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e raccogliere testimonianze. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.