Thesocialpost.it - Sparatoria sul Lungomare di Napoli, panico tra i cittadini

– Unaè avvenuta oggi pomeriggio, domenica 30 marzo 2025, nei pressi delle giostre alla Rotonda Diaz, una delle zone più frequentate deldi. Il fatto ha creatotra i numerosi passanti, tra cui turisti e famiglie con bambini. Secondo le prime informazioni, un uomo è stato ferito e trasportato d’urgenza in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi. I carabinieri, arrivati prontamente sul posto, hanno arrestato l’aggressore, che si trova attualmente in caserma.La dinamica dellaLaè avvenuta poco dopo le 17:45. Stando a una prima ricostruzione, la lite che ha preceduto il gesto violento sarebbe stata scatenata da futili motivi tra due persone nei pressi delle giostre. L’esplosione dei colpi d’arma da fuoco ha provocato il ferimento di uno degli uomini coinvolti, ma le cause e la dinamica del conflitto sono ancora oggetto di indagine.