Sparatoria sul lungomare di Napoli, ferito un uomo

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di panico, nel pomeriggio, suldi, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, probabilmente in seguito ad una lite. Unè rimasto.I fatti verso le 17.45, quando i carabinieri sono intervenuti alla rotonda di Piazza Diaz per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.I militari dell’Arma hanno fermato unche in questo momento si trova in caserma.Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima ci sia stata una lite per futili motivi tra due persone alle giostre. Unè stato colpito da un colpo d’arma da fuoco ed è stato trasin ospedale, non è grave. Indagini in corso.L'articolosuldiunproviene da Anteprima24.it.