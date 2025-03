Ilrestodelcarlino.it - "Spaccio perché ho perso il lavoro"

Sorpreso dai carabinieri a spacciare, ha detto loro di farlo per sostenere la famiglia, dopo averil(in nero) che svolgeva. È stata questa la giustificazione che un trentatreenne tunisino ha dato ai carabinieri della stazione San Ruffillo che lo hanno arrestato nell’ambito di un’attività anti-al Pilastro. I militari hanno visto l’uomo cedere qualcosa di sospetto a duene, poi fuggite alla vista dei militari: il pusher, fermato, aveva con sé 11 dosi di eroina, per 3,8 grammi, e 285 euro. Inoltre, dagli accertamenti svolti dai carabinieri è emerso che l’uomo era entrato clandestinamente in Italia nel 2022 e aveva già a carico denunce per reati, in materia di stupefacenti e armi, commessi in città. I militari hanno quindi deciso di perquisire anche casa del trentatreenne: qui sono stati trovati 7,58 grammi di hashish, di cui compagna dell’arrestato ha rivendicato la proprietà.