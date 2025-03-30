South of Midnight Tutto quello che devi sapere

Nel panorama dei videogiochi moderni, in cui spesso la formula vincente viene replicata all’infinito e le grandi produzioni rischiano di somigliarsi un po’ tutte, ogni tanto spunta fuori un titolo che osa, che rischia, che prova a raccontare qualcosa di diverso. South of Midnight tutto quello che devi sapere sull’ultima creazione di Compulsion Games, è esattamente questo tipo di gioco. Annunciato nel 2023, mostrato in azione durante gli Xbox Showcase successivi e finalmente in arrivo l’ 8 aprile 2025, South of Midnight si è guadagnato un posto tra i giochi più attesi dell’anno. Non tanto per la spettacolarità grafica – che comunque non manca – o per la complessità del gameplay, quanto per la sua anima narrativa, la sua estetica unica e l’ambizione di raccontare qualcosa che finora è stato raramente esplorato nel medium videoludico. 🔗 Leggi su Top-games.it © Top-games.it - South of Midnight Tutto quello che devi sapere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In foto c'è il libro At the Mercy of Midnight di Chloe Cullen. Per caso sapete se uscira' anche in Italia? - facebook.com Vai su Facebook

South of Midnight, tutto pronto per il lancio: quando si può iniziare a giocare in Italia? - Inizia ufficialmente il conto alla rovescia per il debutto della prossima esclusiva Microsoft in arrivo su PC, Xbox Series X|S e Game Pass: dopo aver avviato il preload di South of Midnight, le fucine ... Da everyeye.it

South of Midnight è in fase gold, tutto pronto per il lancio dell'8 aprile - South of Midnight, la nuova avventura fantasy in terza persona di Compulsion Games e Xbox Game Studios, è appena entrata in "fase gold". Lo riporta it.ign.com

South of Midnight è graficamente magnifico e narrativamente intrigante: tutto quello che sappiamo - Tra i tanti e ottimi trailer dell'Xbox Games Showcase, Microsoft ha inserito anche una nuova presentazione di South of Midnight, un gioco d'azione per PC e Xbox Series X|S (su Game Pass sin dal lancio ... Scrive multiplayer.it