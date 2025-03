Top-games.it - South of Midnight Tutto quello che devi sapere

Nel panorama dei videogiochi moderni, in cui spesso la formula vincente viene replicata all’infinito e le grandi produzioni rischiano di somigliarsi un po’ tutte, ogni tanto spunta fuori un titolo che osa, che rischia, che prova a raccontare qualcosa di diverso.ofchesull’ultima creazione di Compulsion Games, è esattamente questo tipo di gioco.Annunciato nel 2023, mostrato in azione durante gli Xbox Showcase successivi e finalmente in arrivo l’8 aprile 2025,ofsi è guadagnato un posto tra i giochi più attesi dell’anno. Non tanto per la spettacolarità grafica – che comunque non manca – o per la complessità del gameplay, quanto per la sua anima narrativa, la sua estetica unica e l’ambizione di raccontare qualcosa che finora è stato raramente esplorato nel medium videoludico.