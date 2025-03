Unlimitednews.it - Sorsi di benessere – Una salsa leggera e saporita per ogni occasione

ROMA (ITALPRESS) – Yogurt bianco, olio extra vergine di oliva, gocce di limone, erbette miste e senape in grani per unafresca e versatile. Perfetta per insalate, pinzimonio con crudité, polpette di verdure, burger vegani o petto di pollo, per aggiungere gusto e freschezza apiatto. A prepararla è Angelica Amodei nella nuova puntata didi.