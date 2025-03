Ilfattoquotidiano.it - “Sono finito in depressione a causa de ‘La Passione di Cristo’: ore appeso alla croce, c’era chi vedeva la Madonna”. La surreale esperienza di Sergio Rubini

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In occasione del Bif&st di Bari, dove ha ricevuto il premiocarriera,ha parlato del mestiere dell’attore. In particolare, si è concentrato su un’che ha segnato la sua carriera: le riprese de “Ladi Cristo”, il film di Mel Gibson in cui l’attore pugliese è stato protagonista nel 2004.ha dequel periodo come un vero e proprio inferno: “Con quel film andai in”, ha dichiarato.Nel film,interpretava il “ladrone buono”. Scene estremamente difficili, freddo pungente e lunghe ore. L’attore ha ricordato l’atmosferasul set: “Era pieno di preti, ma preti veri, lefebvriani, quelli con l’abito rosso, dogmatici, severi, con in mano l’ostia consacrata da distribuire al cast”. Per compiacere il regista, infatti, le apparizioni divine sembravano non finire mai, tanto che “ad alcuni di notte sembrava di aver visto la