Calciomercato.it - Sommer tra derby e Bayern: “Due gare speciali. Ma l’obiettivo non cambia”

Leggi su Calciomercato.it

Il portiere svizzero decisivo contro l’Udinese: le dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sfida del MeazzaArnautovic e Frattesi lanciano l’Inter, Dimarco pennella assist, ma nel secondo tempo serve un superai nerazzurri per evitare la beffa.Yann(LaPresse) – Calciomercato.itL’esperto portiere è stato decisivo per salvare i tre punti in casa nerazzurra: “Devo farmi trovare pronto in questi momenti, anche se in precedenza sei stato poco impegnato. Non capitano tante occasioni per gli avversari e quando vengo chiamato in causa devo rispondere presente. È il mio obiettivo“, sottolinea.Sul match dai due volti per l’Inter: “É una vittoria molto importante, mancano ancora otto partite che non sono tante. Dopo il primo tempo eravamo in totale controllo, però non siamo soddisfatti di come sono andate le cose nella ripresa.