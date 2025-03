Inter-news.it - Sommer: «Inter, felice di aver contributo alla vittoria. Fondamentale!»

L’conquista altri tre punti essenziali per la corsa allo scudetto. Dopobattuto, da protagonista, l’Udinese Yannrisponde alle domande dei giornalisti di Dazn.-Udinese finisce 2-1, nella caldissima cornice di San Siro. Ecco l’analisi a caldo della partita da parte di Yann: «Era importante vincere, ma non siamo contenti del secondo tempo. Abbiamo avuto il controllo nel primo tempo ma dopo è mancato qualcosa. Però è chiaro che è importantissimovinto questa partita. Le mie parate? Era importante chiudere l’angolo perché non aveva un’altra opzione».nel post-UdineseCHIAVE – Yanncontinua: «Conta lae sonodicontribuito con le due parate. Abbiamo ancora otto partite, che sono poche, e abbiamo sei punti di vantaggio.