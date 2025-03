Internews24.com - Sommer a Sky: «Le mie parate? È il mio lavoro! C’è una cosa in cui dobbiamo fare meglio. Se guarderò Napoli Milan? Rispondo così»

di RedazioneIl portiere dell’Inter, Yann, ha voluto dire la sua dopo l’importante successo ottenuto in campionato contro l’UdineseIntervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter Udinese, il portiere nerazzurro Yannha analizzato la vittoria ottenuta nel 30° turno di Serie A.LE MIESUL FINALE E LA PARTITA – «Si è vero, alla fine è molto importante che abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo avuto il controllo della partita al 100%, abbiamo fatto due gol. Molte opzioni. Nel secondo tempo loro hanno fatto un pressing più forte e con più rischi, noi non abbiamo avuto ancora le opzioni tra le linee. Poi è difficile con il cross, ma è molto importante questa vittoria»LA PARATA PIU’ DIFFICILE? QUELLA SU LUCCA? – «Non lo so, era importante che non abbiamo preso il secondo gol, ma è il mio».