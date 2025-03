Somalia raid Usa su obiettivi Isis

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

4.33 Nuovo attacco aereo statunitense controdel gruppo jihadista dello Stato islamico nel nord della. Nelsono morti "diversi combattenti", ha annunciato il comando militare Usa per l'Africa (Africom). L'operazione ha preso di mira "molteplicidell'IS in" a sudest della città Bosaso, nella regione semiautonoma del Puntland, ha affermato Africom in una nota nella quale si sottolinea che in base alle prime informazioni "diversi combattenti dell'insono rimasti uccisi".