Ilgiorno.it - Solidarietà dai politici del Sud Milano

Leggi su Ilgiorno.it

Da Paullo a Mediglia fino a Pantigliate, i lavoratori della Maimeri hanno ricevuto ladeidel Sud, che hanno espresso vicinanza in maniera bipartisan. "Nel Sud-Est Milanese – sostiene Massimo Stroppa (nella foto), segretario locale di Sinistra Italiana - stiamo assistendo da anni ad una crisi del settore produttivo, a favore di una forte espansione della grande distribuzione e dei data center. A livello di occupazione, soprattutto nel settore dei servizi e della logistica, si registra un notevole ricorso al lavoro precario. Questo accade in una situazione socio-economica che, come denunciato dall’Istat, vede un aumento del 23,1% della popolazione a rischio di povertà, a causa di redditi che sono divorati dall’inflazione. Anche per questo Sinistra Italiana è impegnata a sostenere il fronte del sì ai referendum dell’8 e 9 giugno, per un lavoro stabile, sicuro, tutelato e dignitoso".