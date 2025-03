Oasport.it - Softball: debutti senza problemi per Bollate e Pianoro in Serie A1

Se ieri tra Saronno e Collecchio si è avuta la parità nella, quest’oggi sono arrivate le prime accoppiate di gare portate a casa in questa nuovaA1. Il tutto mentre bisogna chiaramente attendere Forlì-Parma e Macerata-Caronno, che sono state rinviate rispettivamente all’8 aprile e al 1° maggio a causa del maltempo.Per quel che riguarda Rovigo e, è l’MKF che non fa sconti. In gara-1 il punteggio è di 15-0 con manifesta già alla quarta ripresa: oltre metà dei punti arrivano solo dalla prima, con Bigatton, Torre, Longhi e Modrego sugli scudi. Proprio Modrego, nel secondo inning e dopo un singolo da 2 RBI di Costa, batte un fuoricampo da tre; bastano poi due punti in altrettante riprese per il risultato definitivo.Anche più netta è gara-2: 21-0 in tre riprese, in cui entra praticamente di tutto tolti gli home run.