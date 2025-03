Dilei.it - Sofia Vergara e Lewis Hamilton, è già finita: “Lui l’ha abbandonata”

È giàtra: la storia tra la diva di Modern Family e il pilota di Formula 1 non sarebbe mai decollata. Secondo i tabloid inglesi, dopo che i due erano stati paparazzati insieme a New York, la scintilla non sarebbe mai scoccata. Pare che il flirt non avrebbe mai preso il via per volere di, mentre lei lo vedeva già come il “fidanzato perfetto”., la storia non è mai decollataSolo qualche settimana faerano stati avvistati insieme a New York. L’attrice e il pilota Ferrari erano stati beccati durante un pranzo romantico nella Grande Mela, e a TMZ un testimone aveva raccontato: “Erano seduti l’uno accanto all’altra e lei era così coinvolta nella conversazione che non ha quasi toccato il cibo nel piatto”.