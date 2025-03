Lanazione.it - Soccorsa con l’elicottero a Monesteroli

La Spezia, 30 marzo 2025 – E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco aper soccorrere una donna che, per problemi fisici, era rimasta bloccata a metà sentiero. La donna non poteva andare più né verso mare né verso monti: verso mezzogiorno ha chiesto aiuto alla sala operativa dei Vigili del Fuoco della Spezia che hanno fato partire una squadra via mare con personale dei sommozzatori. Giunti sul posto i soccorritori hanno valutato come migliore soluzione la richiesta di supporto dell'elicottero Drago VF163, arrivato da Genova. Il personale dell'elicottero ha verricellato a bordo la donna e l'ha trasportata fino alla Centrale a La Spezia da dove è stata poi trasferita all'ospedale Sant'Andrea per i controlli necessari.