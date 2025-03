Oasport.it - Skicross, sfuma il sogno di Simone Deromedis. Howden vince in Svezia e conquista la Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

non è riuscito nell’impresa dire ladeldi, al termine di una stagione in cui è stato fantastico protagonista con tre vittorie e nove podi prima della giornata odierna. Il fuoriclasse trentino era chiamato a un compito estremamente difficile nella gara-2 di Idre Fjaell (): recuperare 33 punti al canadese Reece, che ieri era riuscito a prendere un po’ di margine in classifica imponendosi nel primo atto in terra scandinava proprio davanti al nostro portacolori.L’azzurro e il nordamericano sono arrivati in pompa magna alla finale, che aveva dunque tutti i tratti dello scontro diretto totale per ladella Sfera di Cristallo:avrebbe dovutore e il suo rivale non doveva andare oltre la terza piazza. Il nostro portacolori non è scattato benissimo e ha faticato sulle strutture iniziali, dove il canadese Kristofor Mahler si è fatta valere, prendendo il comando della prova davanti ae al francese Youri Duplessis Kergomard.