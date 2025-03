Lanazione.it - Skate da ’Labirinto’. Là dove nascono le tavole per ‘volare’ sulle strade

E’ una community di appassionati diin tutte le sue declinazioni e, soprattutto, un progetto artigianale. Si chiama “LABirinto” ed è il progetto nato nel 2012 da un’idea di Gianluca Galastri,r cresciuto a Massa che, dopo anni di studio, esperimenti e test sulla propria pelle, ha iniziato a costruire le primeda strada. La particolarità di “LABirinto” è che realizza soprattutto modelli longboard, più lunghi rispetto alle classiche come si può intuire dal nome, ch e permettono di percorrere più strada. Costruisce anche le surfche riproducono le sensazioni che si possono provare proprio facendo surf. A distinguere leprogettate e costruite da Galastri è anche il design: oltre alla cura per la parte tecnica presentano legno a vista, mantenendo le venature della materia prima; ogni pezzo è perciò unico e non replicabile.