Liberoquotidiano.it - Sisma Myanmar, pesanti danni nella capitale Naypyitaw

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ladel, ha subitoper il forte terremoto di venerdì nel paese che ha provocato la morte di oltre 1.700 persone, con migliaia di dispersi. Ildi magnitudo 7,7 con epicentro vicino a Mandalay, ha fatto crollare decine di edifici, danneggiando altre infrastrutture come l'aeroporto della città. I soccorsi sono stati ostacolati da strade dissestate, ponti crollati, comunicazioni discontinue e dalle difficoltà di operare in un Paese in piena guerra civile.