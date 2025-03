Formiche.net - Siria, un nuovo governo tra inclusività e incertezze. L’analisi di Cristiano

Laprova a riprendere il suo cammino e il presidente ad interim, Ahmed al Sharaa, tenta di rimettere in moto il suo corso politico varando undi 23 ministri che non è più espressione soltanto della confederazione islamista che guida, Tahrir al-Sham (HTS), visto che comprende: una donna cristiana, Hind Kabawat, titolare del dicastero degli Affari sociali e del lavoro e dal 2011 impegnata nel movimento politico contro il regime di Bashar al Assad; l’alawita Yaroub Badr, oggi ministro dei Trasporti; il druso Agad Badr, ministro dell’Agricoltura; inoltre, molto rilevante, il ministero dell’Educazione è stato assegnato al curdo Mohammad Terko. Di rilievo per tutto il mondono che si è opposto al regime degli Assad è la nomina del capo dei famosi Caschi Bianchi (che soccorrevano le vittime dei bombardamenti del regime), Raed al Saleh, oggi ministro dell’Ambiente, le emergenze e le calamità.