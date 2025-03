Lettera43.it - Siria, nasce il governo di transizione: tra i ministri anche Hind Kabawat, donna e cristiana

Il presidente ad interim della, Ahmed al-Sharaa, ha formato undicomposto da 23, eterogeneo in termini di minoranze religiose ed etniche. L’alawita Yarub Badr è stato nominato ministro dei trasporti e il druso Amgad Badr è stato posto a capo dell’Agricoltura. Nell’esecutivounacattolica:, nominata ministra degli Affari sociali e del Lavoro. Istituiti per la prima volta un dicastero per lo Sport e un altro per le Emergenze. Ilrimarrà in carica per cinque anni: ciò consentirà l’adozione di una costituzione permanente e lo svolgimento di elezioni.Auguri di buon lavoro al nuovono. L’Italia è pronta a contribuire alla ricostruzione dellae a sostenere unapacifica, inclusiva e rispettosa di tutte le comunità, nel quadro del suo impegno per la stabilità della regione.